ещё! выкл. сиськи
28.03.2024 16:46 | прочее от Vintorezz | комментарии: 5  ↓ 
Перекур во время теннисного матча, 1932 год
Культура курения была довольно повсеместной в те времена, спортсмены устраивали себе перекур и никто не видел в этом ничего такого. Данное фото изначально было чёрно-белым, но впоследствии его колоризировали
750x938, 184 Kb / Теннис, ракетка, шорты, сигарета, перекур, ракетка, теннис большой

Теннис, ракетка, шорты, сигарета, перекур, ракетка, теннис большой

комментарии
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Polina | 28.03.2024 18:01
BLOG:)112422
Nick7rus | 28.03.2024 18:09
*раскрасили
312kbps | 28.03.2024 18:24
а бабы то какие страшные
.bsa | 28.03.2024 18:30
Nick7rus (18:09), детям краски, бабам раскраски
Гаткий | 28.03.2024 18:44
Это не спортсмены!
https://veggiepeople.org/sites ... photos/2138-serena_uilyams.jpg
Вот спортсменка, а то что выше, баловство с сигареткой у сетки.
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