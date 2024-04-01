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01.04.2024 09:34 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Арагонский замок — расположен в Италии на маленьком островке рядом с островом Искья в административном регионе Кампания на конусе вулканической лавы, возвышающейся из моря. Принадлежал роду д'Авалос.
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Замок, остров, Италия, крепость, Арагонский замок

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