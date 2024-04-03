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04.04.2024 11:08 | интересное от P.S. | комментарии: 0 ↓
Оказывается, и такое было: "Программа космических экспериментов «Знамя» — серия экспериментов по работе космическими зеркалами, то есть специальными отражателями, которые отражают солнечный свет и освещают земную поверхность."
Ru: https://ru.wikipedia.org/wiki/ ... D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82)
Eng: https://hackaday.com/2024/04/0 ... ght-into-day-around-the-clock/
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