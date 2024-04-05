|ещё! ———————————————————————————————— выкл. сиськи
05.04.2024 15:35 | тексты от IRS12 | комментарии: 2 ↓
Пришел в контору устраиваться на работу. Захожу в кабинет с табличкой "HR". За компьютером сидит такая козочка, лет двадцати пяти. Вся из себя. В общем, богиня на данном квадратном метре. Здравствуйте, Я пришел устроиться на работу. Это же отдел кадров?
-
Если что - это HR. - Окей. I'm here to get a job, and then I'm gonna fuck you in every hole.
- (зависание)… По-русски можно? - Конечно. Я пришел устроиться на работу. Это же отдел кадров?
-
(зависание)… Да…
|добавление комментария
|
|
регистрация нового пользователя
все поля обязательны для заполнения
зарегистрировашись, вы получаете следующие преимущества:
- вы сможете добавлять собственные материалы
- вы сможете добавлять комментарии к материалам
- вы сможете общаться на форуме
- вы сможете оценивать материалы
- вы сможете настроить получение ответов на указанный e-mail
|вход
|поиск
|всего материалов: 131004 | ваш уровень доступа: гость
|© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 174 / 250| rss | форум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
|————————————————————————————————