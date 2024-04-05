ещё! выкл. сиськи
05.04.2024 15:35 | тексты от IRS12 | комментарии: 2  ↓ 
Пришел в контору устраиваться на работу. Захожу в кабинет с табличкой "HR". За компьютером сидит такая козочка, лет двадцати пяти. Вся из себя. В общем, богиня на данном квадратном метре. Здравствуйте, Я пришел устроиться на работу. Это же отдел кадров?
-
Если что - это HR. - Окей. I'm here to get a job, and then I'm gonna fuck you in every hole.
- (зависание)… По-русски можно? - Конечно. Я пришел устроиться на работу. Это же отдел кадров?
-
(зависание)… Да…
комментарии
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Sapolio | 05.04.2024 16:21
Прохладная история.
Сочетание звуков "fuck you" в любой части фразы будет распознано любой козобогиней квадратного метра.
supershmel | 05.04.2024 18:31
Sapolio (16:21), в конце сумму разобрать не смогла
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
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