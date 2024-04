05.04.2024 15:35 | тексты от IRS12 | комментарии: 2 ↓ от Пришел в контору устраиваться на работу. Захожу в кабинет с табличкой "HR". За компьютером сидит такая козочка, лет двадцати пяти. Вся из себя. В общем, богиня на данном квадратном метре. Здравствуйте, Я пришел устроиться на работу. Это же отдел кадров?

-

Если что - это HR. - Окей. I'm here to get a job, and then I'm gonna fuck you in every hole.

- (зависание)… По-русски можно? - Конечно. Я пришел устроиться на работу. Это же отдел кадров?

-

(зависание)… Да…