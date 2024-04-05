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05.04.2024 17:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Удар молнии в факел статуи Свободы во время грозы в Нью-Йорке, 3 апреля 2024.
Фотограф: Dan Martland.
853x1280, 43 Kb / Молния, статуя свободы, США

Молния, статуя свободы, США

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