ещё! выкл. сиськи
08.04.2024 08:21 | тексты от IRS12 | комментарии: 3  ↓ 
"Что у него в руках?" - подумала зебра, пробегая мимо гаишника.
комментарии
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блаблы | 08.04.2024 09:20
Бородатости этой шутки даже мамонты позавидуют
Vintorezz | 08.04.2024 09:24
блаблы (09:20), ну вот я первый раз ее слышу))
.bsa | 08.04.2024 10:19
Vintorezz (09:24), зебра создатель подарила гаишнику пятую ногыыы)
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