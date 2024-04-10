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10.04.2024 11:53 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Бутрон — замок в неоготическом стиле на месте бывшей средневековой крепости. Объявлен памятником исторического наследия. Расположен в муниципалитете Гатика, в провинции Бискайя, к северу от центра города Бильбао, Испания. Замок расположен в центре живописного парка в стороне от населённых пунктов
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Бутрон, замок, Испания, крепость

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