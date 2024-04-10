ещё! выкл. сиськи
10.04.2024 11:56 | прочее от Vintorezz | комментарии: 6  ↓ 

720x987, 78 Kb / автомобиль, классика, ретро, Volvo, пирамида, испытание, хронология

автомобиль, классика, ретро, Volvo, пирамида, испытание, хронология

комментарии
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312kbps | 10.04.2024 12:45
нижняя не на колесах стоит
Vintorezz | 10.04.2024 13:12
312kbps (12:45), ну понятно, что подвеска не выдержит
garry_stanis | 10.04.2024 14:08
https://s-media-cache-ak0.pini ... 45ab5aed6fea2328bdd1879a24.jpg
garry_stanis | 10.04.2024 14:10
реклама. Стойки сильно усиленные.http://farm4.static.flickr.com ... 06/3485665143_f0133a8034_b.jpg
312kbps | 10.04.2024 14:13
все это ФШ
.bsa | 10.04.2024 14:57
VOLVO первые кто задумался о ремнях, безопасности водителя и прочности кузова автомобиля.
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