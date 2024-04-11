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11.04.2024 06:15 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Мизурина
Озеро в Италии
Озеро в провинции Беллуно области Венеция, курорт в Доломитовых Альпах. Расположено на высоте 1754 м над уровнем моря. Периметр озера - 2,6 км, максимальная глубина - 5 м. Рядом с озером около десятка отелей с общей вместимостью около 500 человек.
1000x1500, 285 Kb / озеро, Италия, горы, отель, Мизурина

озеро, Италия, горы, отель, Мизурина

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