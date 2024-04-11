ещё! выкл. сиськи
11.04.2024 08:28 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Я тут вспомнил вот. Завод, обед. Мастер набирает себе жратвы и оплачивает картой. Краем глаза вижу, что расплатился он бонусами и у него их ещё 90 000. Невольно задал вопрос, это что же нужно купить для такого кэшбека .оказывается для закупки запчастей и нескольких станков выделялись деньги под юридических лиц . Но в компании где брали запчасти действует поддержка частных предпринимателей и если покупать как физическое лицо то получается дешевле . И вот мастер предложил свою карту как транзит для заказа . В итоге завод экономит на закупках, а на карту идут бонусы сбера за покупки как частное лицо .Так происходит уже 3 год . Не знаю какой он мастер по работе. Но по хитрожопости и халяве я бы назвал его королём.
комментарии
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WWWolfy | 11.04.2024 08:53
Какая великолепная история, жаль что пиздеж.

Бонусами сбера в столовке не расплатишься
Завод не будет гонять деньги через физика, выебут за это, да и тмц не оприходуешь
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