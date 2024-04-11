ещё! выкл. сиськи
11.04.2024 11:10 | тексты от .bsa | комментарии: 1  ↓ 
Накину анекдотег от Арно Шварца)
Входит Арно в бар "Голубая устрица" видит четырёх посетителей, указывает пальцем на чёрно-голубых:
-Ты, ты и ты.. (ещё один тянет руку с вопросом, а можно тоже?)
-Ладно и ты, идите отсюда нахер.
комментарии
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Cyrilus | 11.04.2024 12:17
Такие лет в 14 ещё можно рассказывать, да и то уже стрёмно.
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