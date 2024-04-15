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15.04.2024 08:17 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Транспортировка подводной лодки Б–307 для последующей установки в Технический музей АвтоВАЗа. 2005 год

Габариты и вес лодки: 91 метр в длину, 14 в высоту, вес около 2 тысяч тонн.
Лодку тянули 9 военных тягачей БАТ–2, специально для этой цели выписанные с Тоцкого полигона.

Кстати: в 1998 году на Б–307 проходили съёмки ряда сцен фильма «Особенности национальной рыбалки».
1920x1420, 351 Kb / подлодка, подводная лодка, тягач, Б–307, БАТ–2

подлодка, подводная лодка, тягач, Б–307, БАТ–2

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