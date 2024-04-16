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16.04.2024 15:07 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

1280x853, 363 Kb / Туннель, скейтборд

Туннель, скейтборд

комментарии
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garry_stanis | 16.04.2024 16:02
International Congress Center ICC Berlin Underpass Tunnel
Berlin
Although this location isn't necessarily one of Berlin's most popular attractions, it's known as a photographer favorite. The bright orange tiles are an unexpected pop of color underground along this passageway and with a model in your shot, it makes for the perfect place to capture a one-of-a-kind lifestyle shot.
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