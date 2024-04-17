ещё! выкл. сиськи
17.04.2024 10:48 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Самое жестокое во взрослой жизни — это отсутствие трёхмесячных каникул летом, к которым привыкаешь с 7 лет.
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Moveton | 17.04.2024 11:36
Так это ж только первые лет 40. А потом вечная пенсия - круглогодичные каникулы!
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