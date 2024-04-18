ещё! выкл. сиськи
18.04.2024 06:38 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Прилет президента Армении Роберта Кочаряна, 1999 год, Армения

Во время встречи президента Армении Роберта Кочаряна в аэропорт Звартноц внезапно поднялся сильный ветер. Когда президент и первая леди сошли с самолета, на трапе их ждала стюардесса. На фоне этой официальной сцены прибытия ветер неожиданно приподнял юбку стюардессы, когда первая леди приветствовала ее.
1101x1498, 174 Kb / самолет, трап, президент, Армения, юбка, пиджак, галстук, Кочарян, ветер, стюардесса

самолет, трап, президент, Армения, юбка, пиджак, галстук, Кочарян, ветер, стюардесса

комментарии
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саныч | 18.04.2024 12:34
Фотограф молодец!
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