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20.04.2024 05:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0 ↓
Советская подводная лодка К-314. Таран авианосца.
21 марта 1984 года во время американо-корейских учений «Team Spirit-84», находясь в центре американской авианосной группы кораблей, подводная лодка при всплытии столкнулась и пропорола 40 метров днища американскому авианосцу USS Kitty Hawk (CV-63).
Американцам пришлось свернуть маневры, а "Китти Хок" (с 85 самолетами) едва дотянул до дока на Филиппинах, где стал в ремонт. Тем временем К-314, лишившаяся при столкновении гребного винта, была отбуксирована на базу под Владивостоком.
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