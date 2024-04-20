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20.04.2024 05:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Советская подводная лодка К-314. Таран авианосца.

21 марта 1984 года во время американо-корейских учений «Team Spirit-84», находясь в центре американской авианосной группы кораблей, подводная лодка при всплытии столкнулась и пропорола 40 метров днища американскому авианосцу USS Kitty Hawk (CV-63).

Американцам пришлось свернуть маневры, а "Китти Хок" (с 85 самолетами) едва дотянул до дока на Филиппинах, где стал в ремонт. Тем временем К-314, лишившаяся при столкновении гребного винта, была отбуксирована на базу под Владивостоком.
1200x777, 109 Kb / СССР, ч/б, авианосец, таран, подлодка, ветолет

СССР, ч/б, авианосец, таран, подлодка, ветолет

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