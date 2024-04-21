ещё! выкл. сиськи
21.04.2024 20:15 | прочее от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 
Видать мой предыдущий пост оскорбил ваши веровательные чувства... ну что же, продолжим.. кто против освящения?
1600x900, 157 Kb / батюшка, священностлужитель, освящение, ракета, камера, пиздец камере, вода, мокрый, довольный, радость, простуда, болезнь, полетит не полетит, крест

батюшка, священностлужитель, освящение, ракета, камера, пиздец камере, вода, мокрый, довольный, радость, простуда, болезнь, полетит не полетит, крест

комментарии
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garry_stanis | 21.04.2024 21:43
Просьба уточнить: пасхальных куличей и яиц , машин, домов, производственных помещений освящение? Что еще можно освятить? А воду крещенскую! Против чего?
P.S. | 21.04.2024 22:01
Только вот на днях попался видос про советские зонды на Венеру...и поразила гениальность инженерной мысли. А вот теперь у нас такие вот...Технологии... 21го века, блеать
Polina | 21.04.2024 22:03
P.S. (22:01), у нас да. то ли еще будет!..
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