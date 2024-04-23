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23.04.2024 13:25 | интересное от kikOS | комментарии: 0  ↓ 
Александр Пушкин перед смертью завещал своей супруге: «Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но за порядочного человека».

Наталья Гончарова познакомилась с поэтом в 16 лет, Пушкин был старше на 13 лет.

Из-за конфликтов с тёщей и отсутствия денег, они поженились спустя три года, прожили вместе 6 лет — и трагическая гибель поэта оставила Наталью вдовой с четырьмя детьми.

В 1844 году Наталья вышла замуж во второй раз, через 6 лет после смерти Пушкина.

Её супругом стал генерал-лейтенант Пётр Ланской.

Изначально он гостил у Гончаровой, как у приятной знакомой, с удовольствием общался с детьми, привязываясь к тёплому семейному очагу, а потом сделал предложение.

Брак сложился очень счастливым, Наталья родила мужу троих дочерей.

Они прожили вместе 19 лет, до самой смерти Натальи Гончаровой в 1863 году.
640x427, 45 Kb / Гончарова, Ланской

Гончарова, Ланской

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