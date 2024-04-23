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23.04.2024 13:25 | интересное от kikOS | комментарии: 0 ↓
Александр Пушкин перед смертью завещал своей супруге: «Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но за порядочного человека».
Наталья Гончарова познакомилась с поэтом в 16 лет, Пушкин был старше на 13 лет.
Из-за конфликтов с тёщей и отсутствия денег, они поженились спустя три года, прожили вместе 6 лет — и трагическая гибель поэта оставила Наталью вдовой с четырьмя детьми.
В 1844 году Наталья вышла замуж во второй раз, через 6 лет после смерти Пушкина.
Её супругом стал генерал-лейтенант Пётр Ланской.
Изначально он гостил у Гончаровой, как у приятной знакомой, с удовольствием общался с детьми, привязываясь к тёплому семейному очагу, а потом сделал предложение.
Брак сложился очень счастливым, Наталья родила мужу троих дочерей.
Они прожили вместе 19 лет, до самой смерти Натальи Гончаровой в 1863 году.
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