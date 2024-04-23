ещё! выкл. сиськи
23.04.2024 22:36 | тексты от KIKOs | комментарии: 0  ↓ 
Девушка сообщила парню, что у них будет ребенок.
Парень расплакался, зная каково это расти без отца.
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