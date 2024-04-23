ещё! выкл. сиськи
26.04.2024 11:24 | прочее от keke | комментарии: 2  ↓ 
Из-за сильного выноса песка из Сахары небо Греции стало напоминать пейзажи с Марса (23.04.2024)
1280x853, 203 Kb / Греция, песок, пейзаж

Греция, песок, пейзаж

комментарии
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.bsa | 26.04.2024 12:46
Даже до Краснодара достало.
troop777 | 26.04.2024 13:03
До средней полосы России тоже.
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