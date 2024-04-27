ещё! выкл. сиськи
27.04.2024 16:35 | картинки от .bsa | комментарии: 2  ↓ 
@garry_stanis ))
564x1002, 106 Kb / ted lasso,сериал,лица,морда,собака

ted lasso, сериал, лица, морда, собака

комментарии
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garry_stanis | 27.04.2024 17:20
Действительно футбол не мое. Теннис да. Я не командный игрок. Уговорить 11 (22 в команде) раздолбаев играть хорошо неподьемная задача. Поэтому наши все просирают. А по поводу сериала там все хорошо - "Со временем становится понятно, что Тед каким-то образом находит общий язык с агрессивным капитаном, эгоистичным нападающим и надменными журналистами." Смотрите третий сезон и верьте в него. А мне можете завидовать.
garry_stanis | 27.04.2024 17:24
https://upload.wikimedia.org/w ... Caf-A-Brasileira-3_%281%29.jpg
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