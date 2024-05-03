ещё! выкл. сиськи
03.05.2024 06:51 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
На мою фразу: "Да ты ж мое солнышко! " ко мне разом подошли: сын, собака, кошка и на всякий случай из коридора выглянул муж…
комментариев нет
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  0
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 131345 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 155 / 245| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer