ещё! выкл. сиськи
06.05.2024 14:10 | интересное от kikOS | комментарии: 0  ↓ 
Ответ Марка Твена на письмо

Однажды Марку Твену пришло письмо, в котором было всего одно слово: «Свинья.»

Ответ писателя был более развёрнут: «Обычно я получаю письма без подписи. Вчера я впервые получил подпись без письма».
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Марк Твен

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