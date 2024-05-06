06.05.2024 16:54 | тексты от kikOS | комментарии: 0 ↓ от Мини-рассказ Роберта Томпкинса «В поисках Правды»



Наконец в этой глухой, уединенной деревушке его поиски закончились. В ветхой избушке у огня сидела Правда.

Он никогда не видел более старой и уродливой женщины.

— Вы — Правда?

Старая, сморщенная карга торжественно кивнула.

— Скажите же, что я должен сообщить миру? Какую весть передать?

Старуха плюнула в огонь и ответила:

— Скажи им, что я молода и красива!