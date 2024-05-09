ещё! выкл. сиськи
09.05.2024 10:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

750x747, 79 Kb / автомобиль, классика, ретро, самолет

автомобиль, классика, ретро, самолет

комментарии
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garry_stanis | 09.05.2024 11:07
Почему на заднем плане самолет? Потому что корпус авто был сделан из топливного бака такого самолета. Belly Tank Lakester был построен в конце 1940-х годов и эксплуатировался на высохшем озере Эль-Мираж, а затем был обнаружен недалеко от Викторвилля, Калифорния, примерно в 2004 году. Он был удостоен награды BaT People's Choice: Best Feature 2009 и был приобретен нынешним владельцем на BaT в январе. 2019 . Автомобиль был построен на основе авиационного бака времен Второй мировой войны и рамы Ford Model T и оснащен двигателем Ford V8-60 с плоской головкой, оснащенным двумя карбюраторами Stromberg 81, впускным коллектором и головками цилиндров Eddie Meyers. Трехступенчатая механическая коробка передач оснащена реверсом, а обслуживание в преддверии продажи включало в себя восстановление карбюраторов и стартера, ремонт топливного насоса, промывку охлаждающей жидкости, замену аккумулятора и передних трубок. Этот Lakester теперь предлагается дилеру с недавними сервисными записями и купчей в Портленде, штат Орегон.
Кажется продавали за 90 000 $. Много фоток этого чуда и история. https://bringatrailer.com/list ... y-tanker-racer-dry-lake-racer/
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