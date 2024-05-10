ещё! выкл. сиськи
10.05.2024 14:40 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

1080x1350, 257 Kb / Остров, домик в деревне, Хорватия, горы, скалы, камни, море

Остров, домик в деревне, Хорватия, горы, скалы, камни, море

комментарии
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gall | 10.05.2024 16:27
Умеют же люди устраиваться )
garry_stanis | 10.05.2024 16:55
"Умеют же люди устраивать" прибыльные места.
Без пресной воды, электричества и канализации. Зато инет есть. Вообще-то это маяк.
МАЯК ГРЕБЕН
Маяк Гренбен был построен в 1872 году и является единственным объектом недвижимости на небольшом острове Гренбен. Остров расположен в 300 метрах от гостиничного комплекса Дубровника Бабин Кук.
Маяк предлагает вам расслабляющую изоляцию – своего рода товар, который невозможно достать в городе. Полное расслабление и покой во время отпуска.
Маяк был отремонтирован в 2014 году и представляет собой идеальную виллу для вашего отдыха. На вилле 4 спальни: 3 спальни с двуспальной кроватью и одна спальня с односпальной кроватью, ванная комната и туалет (также известный как санузел или туалет). Каждая спальня представляет собой сочетание традиций и современности и предлагает прекрасный вид на море. Гостиная зона с ЖК-телевизором со спутниковыми каналами, кухня с обеденной зоной, большая терраса и каменная лестница на причале для удобного входа в море.
До продуктовых магазинов, баров и ресторанов Дубровника можно добраться за 5 минут на лодке. За дополнительную плату может быть организована доставка еды на остров каждые несколько дней, а также ужины или обеды по меню.
Трансфер от Бабина Кука по прибытии и обратно бесплатный и занимает около 3 минут. Поездка на лодке до города Дубровника и его исторических мест также занимает около 3 минут.
За дополнительную плату может быть организован дополнительный трансфер до Дубровника. Рядом с островом находится затонувший корабль, идеально подходящий для любительского дайвинга.
Детали аренды
01.01.-31.05. 500,00 € в день
01.06.-30.06. 800,00 € в день
01.07.-31.08. 900,00 € в день
01.09.-30.09. 800,00 € в день
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