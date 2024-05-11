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11.05.2024 06:59 | прочее от Vintorezz | комментарии: 2  ↓ 

1280x1600, 376 Kb / Радио, приёмник, ретро

Радио, приёмник, ретро

комментарии
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Real McCoy | 11.05.2024 09:03
Это не радиоприёмник, а комбоусилитель для гитары и микрофона. 60-е годы.
KIKOs | 11.05.2024 09:05
Real McCoy (09:03), не умничай.. Винторез сказал радиоприёмник, значит приёмник
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