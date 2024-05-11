ещё! выкл. сиськи
11.05.2024 09:04 | тексты от KIKOs | комментарии: 1  ↓ 
- я дантист
-дантист? Хрена ты..
-зачем Пушкина убил, придурок?
комментарии
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.bsa | 11.05.2024 11:19
Тайпох аминь
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