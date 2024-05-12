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12.05.2024 20:28 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Башня Белен
Башня в Лиссабоне
Укреплённое сооружение на острове в реке Тежу в одноимённом районе Лиссабона. Построена в 1515-1521 годах Франсишку де Аррудой в честь открытия Васко да Гама морского пути в Индию и служила поочерёдно небольшой оборонительной крепостью, пороховым складом, тюрьмой и таможней.
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Лиссабон, Португалия, башня

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