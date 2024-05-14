ещё! выкл. сиськи
14.05.2024 11:37 | прочее от Vintorezz | комментарии: 4  ↓ 
Мэрилин Монро на обеде по поводу визита лидера СССР Никиты Хрущева в Голливуд. Лос-Анжелес. США. 1959 г.

По левую руку от нее актер Генри Фонда, по правую режиссер Джойша Логан, а за спиной в пол оборота затягивается сигаретой майор КГБ Михаил Лопухин.
1280x831, 325 Kb / Мэрилин Монро, ч/б, стол, герб

Мэрилин Монро, ч/б, стол, герб

комментарии
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supershmel | 14.05.2024 11:44
он с ней на русском базарит?
саныч | 14.05.2024 12:02
supershmel (11:44), Он затягивается сигаретой )))
Vintorezz | 14.05.2024 12:08
Что то там одни мужики, а где тетеньки?
саныч | 14.05.2024 12:47
Vintorezz (12:08), тётеньки пошли брить труднодоступные места
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