ещё! выкл. сиськи
14.05.2024 13:42 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Молодой Билл Гейтс в 1984 году, когда ему еще не было 30-ти

Microsoft была основана менее 10 лет назад, в следующем году она выпустит свою первую версию «Windows».
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Билл Гейтс, Windows, журнал, карта, компьютер

комментарии
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supershmel | 14.05.2024 15:33
ля бедность картой потолок поклеили
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