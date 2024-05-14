ещё! выкл. сиськи
14.05.2024 16:01 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
Корреспондент берет интервью у таможенника:
- Скажите, почему вы решили стать таможенником?
- Знаете, я в детстве посмотрел фильм "Белое солнце пустыни". Меня потряс образ бескорыстного,
преданного Родине таможенника Верещагина… И опять же эта тарелка черной икры, павлины во дворе …
комментарии
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garry_stanis | 14.05.2024 17:21
Миска. А точнее корыто черной икры.
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