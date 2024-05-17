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17.05.2024 05:52 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Бывший премьер-министр Южного Вьетнама Нгуен Цао Ко. Работает в винном магазине в Лос-Анджелесе после бегства из Вьетнама. 1970-е
1024x775, 133 Kb / Вьетнам, США, Лос-Анджелес, ч/б, магазин, бутылки, касса, премьер-министр

Вьетнам, США, Лос-Анджелес, ч/б, магазин, бутылки, касса, премьер-министр

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