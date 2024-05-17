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17.05.2024 12:51 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

736x1106, 175 Kb / Башня, винтовая лестница, лестница

Башня, винтовая лестница, лестница

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garry_stanis | 17.05.2024 13:41
London - St Paul's Cathedral 1697 by Sir Christopher Wren - View Up along the Spiral Staircase in the South Tower. Лондон – Собор Святого Павла, 1697 год, автор сэр Кристофер Рен – Вид вверх по винтовой лестнице Южной башни. Она же Лестница Прорицаний (англ. Divination Stairwell) — узкая спиральная лестница замка Хогвартс, ведущая в коридор Прорицаний. На самом верху лестницы находится люк на потолке, который ведёт в класс Прорицаний. На лестнице висят портрет группы женщин в кринолинах и картина со зловещего вида монахами. Сцены на этой лестнице были сняты в Соборе Святого Павла, Ладгейт-Хилл, Лондон. Также здесь снимались сцены на лестнице большой башни Хогвартса.
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