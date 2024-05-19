ещё! выкл. сиськи
19.05.2024 07:04 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Вдруг кто-то еще не знает, как спят слоны в дикой природе )) Исследователи из ЮАР несколько лет назад изучили этот вопрос, - на слонов вешали датчики и отпускали. Оказалось, спят они всего пару часов в сутки, ночью и на ногах. А ложатся в среднем раз в трое суток всего на часок - специально для REM-фазы (ложатся, потому что в этой фазе скелетные мышцы расслабляются). То есть на этом фото с дрона всем слонам снятся сны.
763x940, 198 Kb / слон, спят, сон, сны

слон, спят, сон, сны

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