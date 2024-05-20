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20.05.2024 05:26 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Президент РФ Борис Ельцин на вручении награды (орден «Дружбы народов») астрологу
Джуне Давиташвили, Москва, 29 апреля 1994 г.

Евгения Давиташвили — советская и российская писательница, позиционировавшая себя как целитель и астролог. В 1997 г. она провозгласила себя царицей ассирийского народа.
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Ельцин, Джуна, награда, орден, астролог, целитель

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