ещё! выкл. сиськи
20.05.2024 06:23 | тексты от IRS12 | комментарии: 1  ↓ 
По результатам опроса, в котором предлагалось заполнить пропуск в слове «Х.Й», выяснилось, что самые культурные люди - это панки.
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supershmel | 20.05.2024 07:49
и бабку выебали
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