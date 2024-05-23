ещё! выкл. сиськи
23.05.2024 10:30 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Показ предсерийного автомобиля ВАЗ-2110 в Кремле, Москва, 1993 год
1690x1100, 296 Kb / Москва, Кремль, АвтоВАЗ, лада, Ельцин, камера, репортер, журналист

Москва, Кремль, АвтоВАЗ, лада, Ельцин, камера, репортер, журналист

комментарии
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болт | 23.05.2024 15:13
Если есть на свете автомобиль уебищней десятки по дизайну, то я бы хотел на него посмотреть.
Расчлененка какая-то. Как они еще на лобовом стекле не сделали складку, просто удивительно.
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