ещё! выкл. сиськи
23.05.2024 17:18 | картинки от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 

450x580, 40 Kb / Вилка, розетка, кольцо, защита, компьютер, крюк, верёвка, данные

Вилка, розетка, кольцо, защита, компьютер, крюк, верёвка, данные

комментарии
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WWWolfy | 23.05.2024 17:21
Подходит урок информатики к концу.
Учитель:
- Так, все заканчиваем!
И рубильником сразу вниз - хрясь!
Ученики: - Мы ж не сохранились!!!

Учитель, смягчившись, рубильником назад:
- Ну ладно, сохраняйтесь...
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