ещё! выкл. сиськи
24.05.2024 10:27 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Студенческий отряд на строительстве канала Обь-Кулунда, 1978 год.
900x927, 201 Kb / СССР, стройотряд, студенты, куртка, пиджак, цветы, медаль, орден, улыбка, счастливые люди

СССР, стройотряд, студенты, куртка, пиджак, цветы, медаль, орден, улыбка, счастливые люди

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