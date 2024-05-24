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24.05.2024 10:34 | прочее от Vintorezz | комментарии: 0  ↓ 
Король Великобритании Карл III и королева Камилла посетили службу в честь ордена Британской империи в соборе Святого Павла в Лондоне
1100x700, 132 Kb / король, Лондон, Англия, карл, мантия, плащ, паж

король, Лондон, Англия, карл, мантия, плащ, паж

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