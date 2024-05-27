ещё! выкл. сиськи
27.05.2024 08:55 | интересное от kikOS | комментарии: 1  ↓ 
Владимир Маяковский: отрывок из письма Лиле Брик, 1918 год

Не бываю нигде. От женщин отсаживаюсь стула на три, на четыре — не надышали б чего вредного.
666x444, 43 Kb / Маяковский, Брик, ч/б

Маяковский, Брик, ч/б

комментарии
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.bsa | 27.05.2024 09:45
Маяковский знал, марафетить вредно для здоровья.
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