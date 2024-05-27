ещё! выкл. сиськи
27.05.2024 11:16 | интересное от KIKOs | комментарии: 7  ↓ 
Уважаемые мои москаляки.. кажіть будь ласка шо за мiсто? Только не подсматривайте...
800x509, 196 Kb / Москва, электричка

Москва, электричка

комментарии
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. | 27.05.2024 11:33
белорусский вокзал это
KIKOs | 27.05.2024 11:39
. (11:33), корінний москалаяка ))
WWWolfy | 27.05.2024 12:10
По переходу справа - Белорусский
garry_stanis | 27.05.2024 12:42
WWWolfy 12:10 Вокзал слева. А место перед центральным входом желтого здания было закрыто каким-то самостроем и поэтому затруднялась идентификация места. Сейчас его снесли и место справа приблизилось к отображенному на фото.
psymass | 27.05.2024 15:23
всегда удивляло это уебанское желание выепнуца и switch the language you are using right in the middle of the sentence, так словно вся планета разумеет мову &#129318;
kikOS | 27.05.2024 15:45
psymass (15:23), это раздражитель, обязательно кто нибудь среагирует.
eugeneous | 27.05.2024 16:54
Какой-то ххол выведывет инфу ... Я думаю надо сообщить товарищу майору из соответствующей службы. Пущай проверит эту кастрюльку...
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