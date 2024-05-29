ещё! выкл. сиськи
29.05.2024 07:19 | тексты от IRS12 | комментарии: 0  ↓ 
- Я не знаю, как объяснить моему коту, что я не могу сделать 'снаружи' менее холодным. Я не могу исправить тот факт, что сейчас зима. Он постоянно просит выйти на улицу , но как только я открываю дверь, он меняет решение и кидает на меня взгляд, который говорит: "Нет, не эту дверь. Я имею в виду дверь, которая открывается в лето . Попытайся еще раз, человек. Раньше ты ее открывал, я видел."
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