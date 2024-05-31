ещё! выкл. сиськи
31.05.2024 15:34 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 

1080x1611, 495 Kb / ч/б, шахматы, стадион, Анатолий Карпов, 1978

ч/б, шахматы, стадион, Анатолий Карпов, 1978

комментарии
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саныч | 31.05.2024 16:23
А на против сидят те, кто в чёрных майках?
garry_stanis | 31.05.2024 17:21
Чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов (справа) проводит демонстрационную игру на XVIII съезде Комсомола, 24 Апреля 1978 г.
А кто слева?
KIKOs | 31.05.2024 18:13
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