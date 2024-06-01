ещё! выкл. сиськи
01.06.2024 01:31 | ссылки от Polina | комментарии: 1  ↓ 
https://www.skylinewebcams.com ... iro/great-pyramid-of-giza.html

пирамида, Гиза, Хеопса

комментарии
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.bsa | 01.06.2024 03:52
пирамиды не в сети
Венеция, поздний вечер, мост типа Риальто. Брат с другим членом экипажа откупорили на мосту бутылку вина и пьют любуясь видами. К ним подходит карабинер и задаёт один вопрос:
- русские?
- да, русские... моряки
Проверил документы
- вопросов нет... только бутылочку, с собой унесите))
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