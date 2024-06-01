01.06.2024 16:46 | интересное от KIKOs | комментарии: 3 ↓ от Дети-нищие 1860-е



Журавлев Ф. С.

1836, Саратов – 1901, Санкт-Петербург







На картине изображены два ребёнка, закутанных в лохмотья, которые просят подаяние у устремившегося по своим делам чиновника. Дети изображены пухлыми, что может оттолкнуть зрителя от мысли, что они голодны. Глаза детей направлены в разные стороны — они не смотрят на мужчину.



На заднем плане виднеется мост Ломоносова на Фонтанке — действие происходит в центре города.



Таким образом художник подчёркивает, что проблема нищеты в стране затронула целый век.

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