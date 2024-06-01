ещё! выкл. сиськи
01.06.2024 16:46 | интересное от KIKOs | комментарии: 3  ↓ 
Дети-нищие 1860-е

Журавлев Ф. С.
1836, Саратов – 1901, Санкт-Петербург



На картине изображены два ребёнка, закутанных в лохмотья, которые просят подаяние у устремившегося по своим делам чиновника. Дети изображены пухлыми, что может оттолкнуть зрителя от мысли, что они голодны. Глаза детей направлены в разные стороны — они не смотрят на мужчину.

На заднем плане виднеется мост Ломоносова на Фонтанке — действие происходит в центре города.

Таким образом художник подчёркивает, что проблема нищеты в стране затронула целый век.
693x846, 120 Kb / дети, попрошайки, картуз, картуз, зима

дети, попрошайки, картуз, картуз, зима

комментарии
поделиться: facebook, вконтакте, twitter
Mazzza | 01.06.2024 19:24
С первого взгляда кажется, что тут не художник работал, а юный фотошопер. Не совпадают размеры - особенно рост и размер голов, освещение, а дети смотрят настолько в разные стороны, что складывается ощущение, что художник тупо вклеил детей на готовый холст. Таким образом художник подчеркивает, что и в его время была работа на отъебись.
supershmel | 01.06.2024 21:35
Mazzza (19:24), попрошайки розовощёкие моё почтение), жалко мелкий солевой
KIKOs | 01.06.2024 21:59
supershmel (21:35), кожа бледная, буквально синюшная, можно предположить развитие анемии..
ещё вариант, у детей туберкулёз.. цвет восковой с еле заметным румянцем. У пацана возможно экзофтальм... а смотрят они в небо, прося боженьку, чтобы тот ума мужичку подкинул, а им денег, мы же всё таки дети.
ссылка | ссылка для детей | случайный | вернуться  ↑  4
« предыдущие материалы | регистрация | вход | настройки | поиск | справка | топ | новости »
всего материалов: 131699 | ваш уровень доступа: гость
© Stanis.Ru, 2004-2024 | BLOG.microscript версия 1.9.3 | активных за сутки / месяц: 160 / 247| rssфорум
все материалы, представленные на этой странице, являются собственностью их уважаемых создателей
Netscape Navigator 3.0 compatible Ready for Internet Explorer