ещё! выкл. сиськи
02.06.2024 12:15 | сиськи от kikOS | комментарии: 3  ↓ 

1009x1536, 586 Kb / Кровать, задница, ч/б

Кровать, задница, ч/б

комментарии
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.bsa | 02.06.2024 12:38
кикОС бармалеич, твоему тёзке ответ нацарапал BLOG:)168281
kikOS | 02.06.2024 21:07
.bsa (12:38), вот реально, бро, начало 90-х, мы молодые придурки, под нами новенькая Ява 12-тивольтовка, мой друг Серёжка за пассажира.. лето, вечер, тёплый ветер в лицо, шмотки как парус.. летим!!! Из поворта на нас неожиданно выезжает воронок с ментами. Заметив нас, резко разворачиваются через сплошную рвут за нами. Мы не долго думая, по газам и текать, мы немного отрываемся, но наши стражи порядка не отстают.. мы в переулок - они туда же, мы через пустырь - они в объезд, видно, что местные дороги и переулки им хорошо известны. Так мы бегали минут 15-20.. пока мы не влетаем в яму мелким щебнем или гравием, точно не помню. Мотоцикл начинает вязнуть, я понимаю, что не мотоцикл не удержу, и в этом мне помогает друг Серёжка. Группируюсь, выпрыгиваю, задний груз расстерявшись не предпринимает никаких действий, валится вместе с мотоциклом и его нога попадает под выхлопную трубу.. Я отчётливо услышал запах жареного куска мяса.. реально, немного чёрного перца и будет идеально. Этот запах у меня до сих пор стоит в памяти, Всё это произошло за считанные секунды, а казалось длится минут пять. Я скидываю мотоцикл с Серёжки, вижу кусок недожаренного мяса на выхлопной, слышу дикий рёв Серёжки, и в этот момент из-за угла появляется милиция..увидев эту картину, не задумываясь, садятся в уазик и исчезают в переулках тёмных дворов.. что было дальше, это совсем другая история, муки лечение, короче ад для друга Серёжки . Но потом, слышали, яко бы поступило негласное указание за мотоциклами не гоняться, смертей стало много.. вот как то так.
.bsa | 02.06.2024 22:52
kikOS (21:07), Речь как раз про это, с какого перепуга оперативники занимались не своим делом. Дорожная инспекция достойна уважения, тогда вела себя про100 достойно.
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