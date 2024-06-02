ещё! выкл. сиськи
02.06.2024 15:38 | прочее от Vintorezz | комментарии: 3  ↓ 
Посёлок Роя - Рыболовецкий колхоз "Банга" - Выращивание цветов в теплицах колхоза. 1979 - Латвийская ССР - Талсинский район.
595x600, 78 Kb / Цветы, теплица, СССР, гвоздика

Цветы, теплица, СССР, гвоздика

комментарии
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.bsa | 02.06.2024 22:35
Они живые!)... граждане, это про лица.
DimaS | 03.06.2024 21:35
.bsa (22:35), Нет, эти граждане уже померли.
KIKOs | 04.06.2024 13:00
DimaS (21:35), а лица живые.
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