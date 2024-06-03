ещё! выкл. сиськи
03.06.2024 14:01 | прочее от Vintorezz | комментарии: 1  ↓ 
Во время строительных работ в Саксонии нашли 285 серебряных монет XVII века
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монета

комментарии
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саныч | 03.06.2024 15:25
Дааааа, раньше биток был другим...)
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